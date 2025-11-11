عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال تشارك بحملة طبّية في الأغوار الوسطى

وطنا اليوم _

ضمن مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بدعم المبادرات الإنسانية، وحرصها على المساهمة في رفد القطاع الصحي بالمملكة، شاركت شركة زين الأردن ومن خلال عيادتها المجانية المتنقلة للأطفال في الحملة الطبية المجانية لفحص العيون، التي نُظّمت في منطقة الأغوار الوسطى بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة OneSight EssilorLuxottica ، وجمعية خدمات البصريات التطوعية (VOSH) وفريقها في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST) وشركة ألفا للبصريات، واستمرّت فعالياتها على مدار 4 أيام متتالية، بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأقل حظاً، وفي مقدّمتها خدمات فحص النظر وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها.

وتمثّلت مشاركة عيادة زين من خلال تقديم خدماتها الصحية الشاملة للمستفيدين، عبر طاقمها الطبي المتخصص المكوَّن من طبيب أطفال وطبيبة أسنان، حيث أجرى الفريق الفحوصات الطبية الشاملة للأطفال في منطقة الأغوار الوسطى، والتي شملت الكشف السريري وصحة الفم والأسنان، إلى جانب صرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، كما ساهم الفريق بتحويل الحالات المزمنة التي تستدعي متابعة طبية متخصصة إلى الجهات الصحية الحكومية المعنية لاستكمال علاجها، كما ساهمت زين من خلال مشاركتها بالحملة في نشر الوعي بأهمية الرعاية البصرية والكشف المبكر عن أمراض العيون.

وتأتي مشاركة زين في هذه المبادرة امتداداً لدور عيادتها المجانية المتنقلة للأطفال، التي تُعد إحدى أبرز مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي انطلقت في العام 2003 لتجوب محافظات المملكة بشكل دوري لتقديم الخدمات الطبية الأولية مجاناً في المناطق النائية والأقل حظاً، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار جهود زين الرامية إلى توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجها والمساهمة في تحسين جودة حياتهم، حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات العيادة منذ إطلاقها وحتى يومنا هذا 259 ألف شخص.

وشهدت الحملة تعاون عدد من الشركاء المحليين والدوليين، منهم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي تعد الشريك الأكاديمي الرئيسي في هذه المبادرة، حيث قادت الجوانب الأكاديمية والمجتمعية للحملة من خلال مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين وطلبة تخصص البصريات، الذين قاموا بإجراء الفحوصات البصرية الشاملة للمستفيدين، وتقديم الإرشاد والتوعية المجتمعية حول أمراض العيون الشائعة، والحالات الوراثية، وأسباب ضعف البصر التي يمكن الوقاية منها، كما وفّرت الجامعة المعدات والأجهزة السريرية اللازمة لضمان سير العمل بأعلى المعايير الطبية.

كما شاركت شركة ألفا للبصريات في الحملة من خلال توفير اختصاصيي البصريات والمعدات الأساسية اللازمة لإجراء الفحوصات، كما تولّت تجهيز العدسات وصناعة النظارات الطبية في مختبراتها الخاصة لضمان تسليمها مباشرة للمستفيدين خلال الحملة، وبلغ عدد المستفيدين 1,074 شخصاً، فيما تم تسليم ما يقارب 1,000 نظارة طبية لمن يحتاجها في المنطقة.

فيما تولّت مؤسسة الأميرة عالية تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة وتقديم الدعم اللوجستي والميداني، في حين نظّمت مؤسسة OneSight EssilorLuxottica الفحوصات البصرية وقدّمت العدسات والنظارات الطبية مجاناً، ضمن رسالتها العالمية الرامية إلى القضاء على ضعف البصر غير المصحّح، وضمان حصول الأفراد في المناطق الأقل حظاً على خدمات الرعاية البصرية.

وقال أنوراغ هانس، رئيس مؤسسة OneSight EssilorLuxottica ورئيس قسم المهام في شركة EssilorLuxottica: لطالما واجه سكان بعض مناطق الأغوار في الأردن صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية البصرية، ومن خلال هذه الشراكة التي تجمع بين الجهود المحلية والالتزام العالمي، نعمل على تغيير هذا الواقع عبر توفير فحوصات نظر ونظارات طبية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ومنح المجتمعات فرصاً جديدة.

وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الشراكة والتكافل في خدمة الفئات الأقل حظاً لا سيما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وترسّخ التزام شركة زين المستمر بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد وتترك أثراً إيجابياً في المجتمع الأردني.