بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

توّج محافظ البنك المركزي معالي الدكتور عادل الشركس فريق بنك الإسكان لفوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4-2) في المباراة النهائية لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025، والتي حضرها ممثلين عن إدارة البنكين.

جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الرابعة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الرابعة التي انطلقت منافساتها بشهر تشرين الأول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن، التي أظهرت روحاً رياضية وأداءً متميزاً.

يذكر أن فريق بنك الإسكان توج بطلاً لبطولة البنوك الكروية للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها البنك على مختلف الأصعدة، ويأتي هذا التتويج ليؤكد حرص إدارة البنك على رعاية الطاقات البشرية ودعم المبادرات التي تسهم في بناء بيئة عمل إيجابية، من خلال مشاركته الفعّالة في الفعاليات الرياضية، بما يعكس اهتمامه بتعزيز ثقافة العمل الجماعي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والإنتاجية ويعزز من روح الفريق الواحد.