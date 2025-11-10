بنك القاهرة عمان
المياه: 27.7 مليون دولار لمشاريع صرف صحي في عمّان وإربد

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الاثنين، في مقر الوزارة، اتفاقيتي تنفيذ مشروع صرف صحي غرب إربد (الحزمة الثانية) ومشروع صرف صحي جنوب غرب عمان (الحزمة الثالثة)، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، والمساعد لشؤون الصرف الصحي المهندسة غادة صفا، وعدد من ممثلي قطاع المياه، تحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للمياه 2023-2040،.
وتأتي توقيع الاتفاقيتين ضمن الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لخدمة مناطق في غرب إربد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27.7 مليون دولار، ممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EBRD) وتمويل ذاتي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، من خلال الوزارة وسلطة المياه، تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة إلى توفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات، مبيناً أن الحزمة الأولى تبلغ قيمتها 18.471 مليون دولار، ممولة من بنك الاستثمار الأوروبي (EBRD) وصندوق الاتحاد الأوروبي (EU MADA Fund)، لخدمة مناطق كفر أسد وقم في محافظة إربد، من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 45 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ وصلات منزلية بطول 10 كيلومترات، لخدمة 31,800 مواطن.
وأضاف أن الحزمة الثالثة تبلغ قيمتها 9.230 مليون دينار بتمويل ذاتي من سلطة المياه، لخدمة أجزاء من مرج الحمام وأجزاء من لواء ناعور في جنوب غرب عمان، من خلال تمديد خطوط صرف صحي بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 32 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 5 كيلومترات من الوصلات المنزلية، وإعادة تأهيل 2 كيلومتر من خط ناقل وادي السير، لخدمة 13,900 مواطن.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات الصرف الصحي في المملكة، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي ستحدثه على المستوى البيئي والخدمي في المناطق، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للمياه


