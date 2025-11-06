ترامب معلقا على فوز ممداني: فقدنا جزءا من سيادتنا في نيويورك

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، وطالبه بإبداء اللطف بدلا من تبني خطاب غاضب تجاهه.

وتحدث ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عقب يوم من تحقيق ممداني فوزا تاريخيا في الانتخابات، ليصبح أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، وقال الرئيس الأميركي إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على عمدة نيويورك المنتخب أن يحترم واشنطن -ودعمها المالي للمدينة- إذا ما أراد أن ينجح.

واعتبر أن خطاب ممداني اتسم بالغضب تجاهه خلال الفترة الماضية، وطالبه بأن يكون أكثر لطفا.

ورغم خلافه السياسي مع ممداني، قال ترامب “أود رؤية عمدة نيويورك الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة”.

وكان ترامب قد شن هجوما حادا على ممداني في تصريحات سابقة عقب ظهور نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء، وقال “في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (تاريخ انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة)، استعاد الشعب الأميركي حكومته وسيادته، لكننا خسرنا جزءًا من هذه السيادة في نيويورك، وسنتعامل مع ذلك قريبا، لا تقلقوا”.

وادّعى أن الانتخابات جرت بـ”طرق غير نزيهة”، واتهم الديمقراطيين باختيار “مرشح شيوعي” في نيويورك. وزعم أن الكثير من سكان نيويورك سيهاجرون قريبا إلى مدن أخرى هربا من الشيوعية”.

خطاب ممداني

في المقابل، أبدى زهران ممداني استعداده للعمل مع ترامب من أجل خدمة سكان نيويورك، وقال للصحفيين “ما زلت مهتما بإجراء محادثة مع الرئيس ترامب حول السبل التي يمكننا من خلالها العمل معا لخدمة سكان نيويورك”، مشيرا إلى “الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها” وبينها التصدي لكلفة المعيشة.

وعلى غرار ترامب، وضع ممداني غلاء المعيشة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف المواد الاستهلاكية في صلب حملته الانتخابية التي فاز فيها على الحاكم السابق أندرو كومو.

وسبق لممداني أن وجّه انتقادات إلى ترامب على خلفية الوعود الانتخابية التي أطلقها الملياردير الجمهوري للتصدي لغلاء المعيشة، وسعيه لاحقا لتعليق المساعدات الغذائية بعد توليه سدة الرئاسة في مواجهة “الإغلاق” الحكومي.

وبعد فوزه على خلفية وعود أطلقها بجعل استقلال حافلات النقل المشترك في المدينة مجانيا، وضبط الإيجارات ومجانية دور الحضانة، قال ممداني “إن ما يخيف الجمهوريين في كل أنحاء البلاد هو حقيقة أننا سننفذ فعليا هذه الأجندة”