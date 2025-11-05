حدث أمني خطير.. اختراق منصَّة يوميات وجداول أعمال بن غفير

وطنا اليوم:تعرضت سجلات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاختراق أمني خطير، أتاح الاطلاع على جدول أعمال، ويوميات، وملاحظات الوزير السياسية والأمنية على مدار عامين سابقين.

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” سجلات بن غفير التي جرى اختراقها بأنها “منصة إلكترونية تُدرج اجتماعات العمل والجولات المقررة للوزير، بما في ذلك مواقعها، إلى جانب المهام الأمنية والسياسية التي أسندها لنفسه ومقربيه”.

واعتبر الصحافي أوري كوهين ما جرى في مكتب بن غفير “خللا أمنيا خطيرا وغير مسبوق، في وزارة يُفترض أنها معنية بأمن إسرائيل القومي”.

وبعد هذا الخلل الأمني، أصبحت يوميات بن غفير متاحة للجميع، بما في ذلك رسائله على البريد الإلكتروني، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للصحيفة العبرية، تضمنت يوميات بن غفير ملخصات وملاحظات كتبها الوزير بعد اجتماعاته مع شخصيات أمنية وسياسية، ومع صحافيين وإعلاميين.

وتبيَّن بعد اختراق المنصة الإلكترونية القضايا التي تشغل بال الوزير، بما في ذلك انطباعاته عن لقاءات خاصة، أجراها مع عشرات المراسلين والمحررين والمعلقين في الصحف من مختلف أطياف الحقل السياسي والأمني.

ومن بين اللقاءات، اجتماع بن غفير في 17 مارس/ آذار الماضي مع الصحافي الإسرائيلي عاميت سيغال، وبعد اللقاء كتب الوزير يقول: “”ناقشنا بعمق إشكالية عدم عودة إسرائيل للحرب”. وحول انطباعه عن الضيف، أضاف: “سياسة نتنياهو أنهكت سيغال، أو أنه يتعب نفسه بنفسه”.

وبعد شهر تقريبا من توليه حقيبة الأمن القومي، التقى بن غفير بالرئيس التنفيذي لموقع “والَّا”، أور تسيلكوفنيك، وأعرب عن رضاه عن اللقاء، قائلًا: “إنه يترك انطباعا جيدا جدا، يمكننا العمل معه”

وبعد حديثه في منتصف فبراير/ شباط مع يسرائيل تويتو، مدير ورئيس تحرير قناة “i24NEWS”، أفاد بن غفير بأن الاجتماع كان جيدا، واتفقا على “مواصلة العمل معا”.

ومن اللقاءات اللافتة الأخرى، التي يمكن الاطلاع عليها في اليوميات، لقاء بن غفير مع العميد (احتياط) إيريز وينر، الذي أُقيل من الجيش الإسرائيلي بعد فقدانه وثائق سرية في مارس/ آذار الماضي، بعد الكشف عن صلاته بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفور إقالة وينر، دوّن بن غفير ملاحظته على اللقاء به: “لقاء ممتاز، رجل طيب جدا، لنفكر فيه مستقبلا”.

وبالنيابة عن إيتمار بن غفير، تجاهل مكتبه التعليق على اختراق المنصَّة، واكتفى بالإشارة إلى أن “يوميات وزير الأمن القومي، تؤكد أنه أنشط الوزراء الذين تولوا المنصب، ويعملون لصالح الإسرائيليين”