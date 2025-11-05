سلطات الاحتلال تطرح مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استيطانية شرق القدس

وطنا اليوم:أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح مناقصتين جديدتين لبناء حي استيطاني في “آدم/جفعات بنيامين” المقامة على أراضي المواطنين شمالي شرق القدس.

واعتبرت محافظة القدس، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإعلان يعد تصعيدا خطيرا في سياسة التوسع الاستيطاني وضم المزيد من الأراضي الواقعة ضمن السفوح الشمالية الشرقية للمدينة، في إطار سباق محموم لفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة تخدم مشروع “القدس الكبرى”.

وقالت، إن ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت مناقصتين، تتضمن الأولى بناء 342 وحدة استيطانية موزعة على خمسة مجمعات، فيما تشمل الثانية 14 منزلًا منفصلًا مخصّصًا لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال.

ويعتمد هذا المشروع على مخطط بناء صودق عليه في كانون الثاني الماضي يوسّع المساحة العمرانية للمستعمرة بنحو 150 دونمًا باتجاه التجمّع البدوي في جبع.

وأوضحت المحافظة أنّ هذا التوسع يأتي ضمن مخطط أشمل لربط المستعمرة بالبؤرة الاستيطانية “جفعات غور أرييه” التي أُقيمت في شباط الماضي بمحاذاة جبع، وقد رافقها تصاعد اعتداءات المستوطنين اليومية والعنيفة على مواطني التجمع، الأمر الذي يؤدي إلى خلق تواصل متصل يستهدف محاصرة الوجود الفلسطيني ودفعه للترحيل القسري.

كما نشرت سلطات الاحتلال الأحد الماضي مناقصة إضافية لتخطيط وبناء مجمّع جديد في مستوطنة “جبعون الجديدة” شمال غرب القدس، بما يعزّز الطوق الاستيطاني حول العاصمة المحتلة.

وبيّنت محافظة القدس أن الاحتلال طرح منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 5,667 وحدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق يزيد بنحو 50% مقارنة بالذروة السابقة المسجلة عام 2018.