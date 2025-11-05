بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مشروع قرار أميركي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات

ساعتين ago
مشروع قرار أميركي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات

وطنا اليوم:قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.
كما يرحب مشروع القرار بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.
ويؤكد النص التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.
ويأتي الكشف عن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي قبل اللقاء المقرر عقده في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين المقبل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع العقوبات عن سوريا.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:36

وفد من رجال الأعمال الجورجيين يبحث فرص الاستثمار في العقبة

11:17

القبض على مطلوبين بتهم متعددة وقضايا مالية كبيرة

11:13

ضبط 13 صهريج محروقات متلاعب بجودة المشتقات منذ بداية العام

11:08

جمعية البنوك: الاقتصاد الوطني يتمتع بثقة دولية عالية

11:05

قصة نجاح صندوق أموال استثمار الضمان الاجتماعي

10:31

الأردن 44 عالميا والـ 7 عربيا في مؤشر التنافسية الرقمية

10:21

نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء

10:05

وفيات الأربعاء 5-11-2025

10:02

الأربعاء: الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها بـ 8-10 درجات

09:58

مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي

09:55

تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية

09:47

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025