مشروع قرار أميركي لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات

وطنا اليوم:قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.

كما يرحب مشروع القرار بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.

ويؤكد النص التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.

ويأتي الكشف عن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي قبل اللقاء المقرر عقده في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع العقوبات عن سوريا.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه