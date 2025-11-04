البدور من “مأدبا”: المستشفى الجديد سيحل التحديات الصحية

وطنا اليوم _

في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للمنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة، أجرى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم جولة ميدانية في محافظة مأدبا، شملت مستشفى النديم الحكومي ومركز صحي مأدبا الشامل، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور البدور إلى إيجاز مفصل من الكوادر الإدارية والطبية حول سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، كما اطلع على أبرز التحديات التي تواجه هذه المرافق واحتياجاتها من الكوادر والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة للمواطن.

وأشار الوزير إلى أن عملية التحديث والتطوير في القطاع الصحي تسير بخطى متسارعة ووفق خطة استراتيجية واضحة، تهدف إلى ترجمة التوجيهات الحكومية على أرض الواقع، وتعزيز أثر الزيارات الميدانية التي يقودها رئيس الوزراء من أجل تقييم الأداء وتحديد الأولويات في الميدان.

وخلال جولته، التقى البدور بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المواطنين وأن التغذية الراجعة من الميدان هي الأساس في تطوير الخدمة الصحية وتحسين تجربة المريض.

ولفت البدور إلى أن المستشفى الجديد الذي يجري العمل على إنشائه في مأدبا سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشدداً على أنه سيحل التحديات الصحية القائمة ويوفر بيئة طبية حديثة ومتكاملة تواكب احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.