سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار في رام الله لأغراض عسكرية

3 نوفمبر 2025
سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار في رام الله لأغراض عسكرية

وطنا اليوم:أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قراراً عسكرياً يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتي راس كركر، وكفر نعمة غرب رام الله في فلسطين المحتلة.
وينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في راس كركر، والعوريد في كفر نعمة) “لأغراض عسكرية”، وتبلغ مساحة الأرض المستهدفة نحو 15 دونماً.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الشهر ذاته 2025، نفذ المستعمرون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، تسببت باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.


