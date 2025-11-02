بنك القاهرة عمان
الشيباني: الشرع سيبحث مع ترمب رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين سوريا وأميركا

2 نوفمبر 2025
الشيباني: الشرع سيبحث مع ترمب رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين سوريا وأميركا

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم (الأحد)، أن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى واشنطن.
وكان المبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك، قد ذكر أمس (السبت)، أن الشرع سيزور واشنطن. وفي وقت لاحق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس السوري سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) تقريباً.
وقال الشيباني خلال منتدى حوار المنامة إن إعادة إعمار البلاد ستكون ضمن مباحثات الشرع خلال زيارته لواشنطن هذا الشهر، وأضاف: «لا نريد أن تكون سوريا مركزاً للاستقطاب، وإنما أن تكون على مسار واحد من الجميع، وتقيم علاقاتها على التعاون والانفتاح».
وأضاف «هناك الكثير من المواضيع التي يتم الحديث عنها بداية من رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة بين أميركا وسوريا. نريد أن تكون هناك شراكة قوية جداً بين أميركا وسوريا».
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، لم يقم أي رئيس سوري سابق بزيارة رسمية إلى واشنطن. وألقى الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد التقى الشرع في السعودية خلال شهر مايو (أيار)، في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أميركي منذ 25 عاماً.
إلى ذلك، صرَّح وزير الخارجية السوري بأن بلاده لديها استقرار أمني «مقبول» في الداخل، وسوريا أصبحت شريكة إقليمية في مكافحة الإرهاب والمخدرات. وقال: «تعرَّضنا لتحديات، لكن لم نستسلم أمامها، وهناك ما يزيد على 250 ألف مفقود على يد النظام البائد». وأكد الشيباني سعي سوريا لأن يكون القانون هو الأساس بين جميع مكونات الشعب السوري. وقال: «ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي في سوريا».
وعُدَّ الاجتماع، الذي عُقد على هامش لقاء ترمب مع قادة مجلس التعاون الخليجي، بمثابة تحول كبير في الأحداث بالنسبة لسوريا.
ومن المتوقع أن يوقِّع الشرع خلال زيارته اتفاقية للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»، حسبما قال مسؤول أميركي لوكالة «أسوشييتد برس».


