تسريبات خطيرة.. هل بدأ العد التنازلي لحرب إسرائيلية على لبنان

وطنا اليوم:تشهد الساحة اللبنانية تصعيدا دبلوماسيا أميركيا غير مسبوق، بعد أن حطت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في بيروت للضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، في رسالة تحمل إما الانخراط في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، أو مواجهة احتمالات تصعيد عسكري قد يقود إلى حرب شاملة.

أورتاغوس اجتمعت بالرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وطرحت خيارين على المسؤولين اللبنانيين: إما الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب برعاية واشنطن، أو التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم.

عون خلال لقائه أورتاغوس

زيارات متتابعة لمسؤولين أميركيين إلى بيروت لبحث ملف “السلاح”

المصادر اللبنانية كشفت أن زيارة الموفد الأميركي توم براك المرتقبة إلى بيروت ستكون الأخيرة، حيث سيبلغ المسؤولين أن أمامهم فرصة أخيرة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإلا “سيُترك لبنان لمصيره”.

عون أكد أن الجيش اللبناني لا يملك الإمكانية لتنفيذ قرار حصر السلاح، محذرا من أن أي محاولة لنزع السلاح بالقوة قد تؤدي إلى حرب أهلية.

في المقابل، تشير المعلومات الأمنية إلى أن حزب الله تمكن من تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الأخيرة، بينما يكتفي الجيش اللبناني حاليا بإغلاق المواقع بدل تدميرها، في انتظار وصول دعم عسكري أميركي إضافي.

أكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين أن “الرسالة الأميركية واضحة وصارمة: إما دولة لبنان تتدبر أمر حزب الله، أو تقوم إسرائيل بذلك”.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل ما وصفه بـ”ضربات الصيانة لمنع حزب الله من إعادة تنظيم نفسه”، مشيرا إلى أن احتمالات التصعيد متاحة في أي لحظة، سواء على شكل مواجهات محدودة أو حرب واسعة، إلا أن “مصلحة إسرائيل تكمن في بقاء الوضع كما هو عليه، لأنها ليست في مأزق سكاني أو اقتصادي، في حين أن لبنان هو الخاسر الأكبر، إذ ما تزال معظم القرى الجنوبية مدمرة والاقتصاد منهكا والاستثمارات محدودة”.

وحول الدور الأميركي، أكد عبد الحسين أن “واشنطن لا تقدم أي ضمانات للبنان”، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي مستمر على شكل مساعدات مالية وعسكرية، إلا أن ذلك “لا يعوض غياب الإرادة اللبنانية السياسية للتعامل مع سلاح حزب الله”.

وقال: “الدعم موجود، لكن أن يقول لبنان إن لا بيده حيلة، فهذا ما يثير الملل لدى واشنطن، وقد يدفعها للابتعاد عن الملف اللبناني ما لم تتفاقم الأزمة”.

وأشار عبد الحسين إلى أن زيارة أورتاغوس وبراك ليست مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل “تعكس أن الأجواء اللبنانية ليست إيجابية، وأن الاتفاقية السابقة لوقف الأعمال العدائية مع إسرائيل لم تطبق بالكامل”.

وأضاف: “لو كانت الأجواء إيجابية لما كانت هناك حاجة لأي زيارة. كل زيارة أميركية تحمل دلالة على أن الوضع على الأرض غير صحي وأن لبنان لم يقم بما عليه من خطوات”.

وتطرق عبد الحسين إلى التحديات الداخلية، موضحا أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى استمرار الحالة شبه الحربية في لبنان، فيما “إسرائيل تحقق قدرا من الاستقرار وإعادة الإعمار”، مؤكدا أن “مصلحة لبنان تكمن في الخروج من دوامة الحرب وعدم الحرب، إلا أن القيادات اللبنانية تمارس المناورات الكلامية بدل اتخاذ خطوات عملية”.

كما أشار الباحث إلى أن “خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني تقترب من موعد تنفيذها مع بداية ديسمبر، لكن من المرجح أن تبقى غير مكتملة، مما يثير القلق لدى واشنطن وتل أبيب”.

وأوضح أن استمرار الوضع بهذه الطريقة يزيد من وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويعطل عودة لبنان إلى الحياة الطبيعية والنمو الاقتصادي