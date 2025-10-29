بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

16 ثانية ago
الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

وطنا اليوم:نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بمخيم الدهيشة في بيت لحم، في حين أضرم المستوطنون النار بعدد من المركبات ضمن مدن في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به مصدر، وذلك بعد ساعات من إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال شرقي مدينة رام الله.
وقال : إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بمخيم الدهيشة في بيت لحم شملت 50 فلسطينيا، أغلبهم أسرى محررون.
وأضاف أن مستوطنين أضرموا، فجر اليوم الأربعاء، النار في مركبتين بمنطقة دير النيل ببلدة صوريف شمالي الخليل.
كما أحرق مستوطنون مركبات في قرية عطارة شمالي مدينة رام الله.
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن طفلين أصيبا برصاص الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، في قرية المغير شمال شرقي رام الله.
وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مجموعة من الأطفال في منطقة “العقبة” بالقرية، مما أدى لإصابة طفلين أحدهما في البطن والآخر بالأطراف.
ووفق شهود عيان، انسحب الجيش بعد إصابة الطفلين واقتحام منزل وتفتيشه.
وذكرت الوكالة أن قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق بمحافظة نابلس شملت قريتي قُصرة وبُرقة جنوب وشمال غربي المدينة، ومخيمي عسكر الجديد والقديم شرقا، كما شملت الاقتحامات بلدة سبسطية شمال غربي المدينة.
وعلى مدى عامين من حرب الإبادة على غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
وبدأت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:52

9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

10:49

سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

10:44

الضمان: بدل إجازة الأمومة يُصرف للمؤمن عليها في حالات وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة

10:41

الأمن العام يفعّل العقوبات بحق المقيمين غير الملتزمين بتسجيل السكن

10:38

الأشغال: 80 كم/س السرعة القصوى لطريق الحرانة–العمري مدفوع الرسوم

10:32

حفل استذكاري للكاتب والصحفي الراحل فخري قعوار الأربعاء القادم

10:11

وفيات الأربعاء 29-10-2025

10:07

المومني: الحكومة تختتم المرحلة الأولى من جولاتها الميدانية في المحافظات

10:03

هذا سعر تنكة زيت الزيتون في سوريا لهذا الموسم

09:49

كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة “3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً” ضمن حملة حسابات التوفير

09:44

تقارير مروعة عن تصفيات لمرضى في مستشفى الفاشر بالسودان

09:33

ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025