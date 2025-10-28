بلبلة حول اعتقال شاب سوري في العراق بسبب صور للشرع

وطنا اليوم:على مدى الساعات الماضية انشغل العديد من السوريين، بخبر اعتقال شاب سوري في العراق، والحكم عليه بالإعدام بسبب “صور وفيديوهات وجدت على هاتفه للرئيس السوري أحمد الشرع والجيش الحر”، وفق ما تم تداوله.

فقد نشر عدد من الصحافيين السوريين صورة لوثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة الجنايات في النجف، تظهر الحكم بالإعدام على الشاب “مجد سليمان أحمد حسن” بتهمة الإرهاب.

وفي حين لم يتم التأكد من صحة الوثيقة المتداولة، إلا أن أسرة الشاب السوري أكّدت أنه اعتُقل في مارس 2025 مع شقيقه الذي أفرج عنه لاحقاً، فيما ظل محمد معتقلاً حتى الحكم عليه، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

تعليق رسمي

من جهته، أوضح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، أن الوزارة تتابع القضية مع الجانب العراقي.

وأكد في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، أنه منذ نشر هذا الخبر، “تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولاً”.

في المقابل، لم يصدر حتى نشر الخبر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية العراقية