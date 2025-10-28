بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بلبلة حول اعتقال شاب سوري في العراق بسبب صور للشرع

28 أكتوبر 2025
بلبلة حول اعتقال شاب سوري في العراق بسبب صور للشرع

وطنا اليوم:على مدى الساعات الماضية انشغل العديد من السوريين، بخبر اعتقال شاب سوري في العراق، والحكم عليه بالإعدام بسبب “صور وفيديوهات وجدت على هاتفه للرئيس السوري أحمد الشرع والجيش الحر”، وفق ما تم تداوله.
فقد نشر عدد من الصحافيين السوريين صورة لوثيقة قيل إنها صادرة عن محكمة الجنايات في النجف، تظهر الحكم بالإعدام على الشاب “مجد سليمان أحمد حسن” بتهمة الإرهاب.
وفي حين لم يتم التأكد من صحة الوثيقة المتداولة، إلا أن أسرة الشاب السوري أكّدت أنه اعتُقل في مارس 2025 مع شقيقه الذي أفرج عنه لاحقاً، فيما ظل محمد معتقلاً حتى الحكم عليه، حسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

تعليق رسمي
من جهته، أوضح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، أن الوزارة تتابع القضية مع الجانب العراقي.
وأكد في تغريدة على حسابه في إكس اليوم الثلاثاء، أنه منذ نشر هذا الخبر، “تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية لحين التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعتها أصولاً”.
في المقابل، لم يصدر حتى نشر الخبر أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية العراقية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا