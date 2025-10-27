بنك القاهرة عمان
دخول معدات مصرية ثقيلة إضافية إلى قطاع غزة

18 ثانية ago
وطنا اليوم:دخلت 12 آلية من المعدات المصرية الثقيلة، فجر الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
ويأتي ذلك ضمن جهود اللجنة المصرية للمشاركة في أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات المدمرة في عدد من مناطق القطاع.
ودخلت بالفعل 14 آلية من المعدات الثقيلة المصرية إلى غزة عبر معبر رفح.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الفريق المصري الذي دخل غزة: “إنه فريق فني سيدخل فقط لتحديد مكان جثث الأسرى”.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، عن مصادر قولها إن “مصر تقدم مساعدات لوجستية ومعدات للمساعدة في تحديد مكان جثامين الأسرى الإسرائيليين نظرا لحالة الدمار، التي يشهدها قطاع غزة”.
وفي إطار عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، سمحت إسرائيل، في وقت سابق من الأحد، لعناصر من حركة حماس وموظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للبحث عن الجثث المفقودة.


