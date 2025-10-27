بنك القاهرة عمان
تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

وطنا اليوم:أعلنت البحرية الأمريكية في المحيط الهادي أن مروحية وطائرة مقاتلة تحطمتا أمس خلال عمليات روتينية منفصلة فوق بحر الصين الجنوبي، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام.
وحسب شبكة ” سي إن إن” الأمريكية اليوم، بدأت البحرية الأمريكية تحقيقا في أسباب الحادثين اللذين وقعا فوق ما اعتبرته مياه استراتيجية.
وأفادت البحرية الأمريكية بأن مروحية من طراز MH-60R Seahawk سقطت “أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز”، وأن فرق البحث والإنقاذ أنقذت ثلاثة من أفراد الطاقم.
وأضافت أنه بعد حوالي 30 دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز F/A-18F سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز.
وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن فردَي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.
وكانت البحرية الأمريكية قد فقدت طائرتين أخريين من طراز ” F/A-18″ في البحر الأحمر خلال فصل الربيع الماضي، حيث سقطت إحداهما في البحر من حاملة طائرات، بينما كانت الأخرى تعاني على ما يبدو من مشكلة في نظام الهبوط.


