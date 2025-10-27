3 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان

وطنا اليوم:ارتفع إلى 11 عدد الشهداء الذي قضوا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد عن استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف “مهرب أسلحة” في حزب الله وعنصرا آخر في الحزب.

وتواصل إسرائيل شنّ ضربات في لبنان، خصوصا على جنوب البلاد، رغم اقتراب اتفاق وقف إطلاق النار من إتمام عامه الأول