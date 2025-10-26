بنك القاهرة عمان
صيدلة فيلادلفيا تنظم ورشة تدريبية في مجال التسجيل الدوائي

20 ثانية ago
وطنا اليوم:نظمت كلية الصيدلة وبالتعاون مع شركة د. ماندالا، أمس السبت، ورشة تدريبية لطلبة مساق نظم إيصال الدواء المتقدمة، بعنوان: “فرص الصيادلة في الشؤون التنظيمية وما بعدها”.
وتطرقت الورشة التي قدمتها المدير التنفيذي لشركة د. ماندالا الدكتورة بنان أبو الحمص، إلى الفرص المهنية المتاحة للصيادلة في سوق العمل الأردني، وأبرز التحديات التي قد يواجهها الخريجون الجدد، كما ركّزت على الدور الحيوي الذي تطّلع به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تنظيم عمليات تسجيل الأدوية وضمان سلامتها ومأمونيتها، والإجراءات التفصيلية اللازمة لتحقيق تسجيل آمن وفعّال للأدوية في السوق المحلي.
وقدمت الشركة منحًا تدريبية لطلبة كلية الصيدلة، تتيح لهم فرصة اكتساب خبرات عملية مباشرة في مجالات الصيدلة، بما يعزز مهاراتهم المهنية ويؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.
وفي ختام الورشة أعرب الدكتور محمد بيان عن شكره العميق لشركة د. ماندالا على جهودهم المميزة في تقديم محتوى ثري ومفيد للطلبة، والذي يعزز من مهاراتهم العملية ويؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل.


