روبيو: نتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الأمريكيين يتلقون مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنع تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر اليوم الأحد.

وأضاف روبيو للصحفيين في أثناء سفره جوا في طريقه إلى آسيا “أبدت دول كثيرة اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو كليهما.. سيحتاج ذلك إلى (قرار من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية) لأن القوانين المحلية في هذه الدول تقتضي ذلك”.

وتابع “لذا، لدينا فريق كامل يعمل على وضع هذا المخطط التفصيلي”.

وتريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الدول العربية أن تسهم بالأموال والجنود في قوة متعددة الجنسيات لمنع اندلاع الحرب مجددا في غزة، فيما ترفض دولة الاحتلال فكرة مشاركة قوات تركية.