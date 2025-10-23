بعد نعته بـ البلطجي .. رئيس كولومبيا يعتزم ملاحقة ترامب قضائيا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء، أنه يعتزم “الدفاع عن نفسه قانونيا” في الولايات المتّحدة وملاحقة نظيره الأميركي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعد أن نعته الملياردير الجمهوري خلال مؤتمر صحافي بـ”البلطجي”.

وقال الرئيس اليساري “سأدافع عن نفسي قانونيا أمام المحاكم الأميركية، بالاستعانة بمحامين أميركيين، وذلك ردّا على الافتراءات التي وُجّهت إليّ على الأراضي الأميركية من قبل مسؤولين كبار”.

وكولومبيا والولايات المتّحدة حليفتان تقليديا لكنّ العلاقة بينهما توترت بشدة في الأشهر الأخيرة بعد أن تبادل رئيساهما الإهانات علانية.

فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الأربعاء إنّ الرئيس الكولومبي “مجنون”، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.

وقال روبيو للصحافيين “أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة للولايات المتحدة. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون”، مضيفا “هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية”.

من جهته، ندّد سفير كولومبيا لدى واشنطن بتهديدات ترامب لبلاده ورئيسها، محذّرا من أنّ العلاقة الوثيقة التي جمعت البلدين طوال قرنين أصبحت في خطر.

وقال السفير دانيال غارسيا بينا في بوغوتا بعد أن استدعته بلاده للتشاور إنّ ما صدر عن ترامب “غير مقبول”.

وأضاف “لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف تبرير هكذا نوع من التهديدات والاتهامات التي لا أساس لها على الإطلاق”.

وردّا على نعت ترامب لبيترو بـ “البلطجي” وتهديده باتّخاذ “إجراءات بالغة الخطورة” ضدّ كولومبيا ورئيسها، قال السفير بنبرة ملؤها الذهول “هناك أمور غير مقبولة” في ما صدر عن الرئيس الأميركي.