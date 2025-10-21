ما خفي أعظم : سرية بالجيش الإسرائيلي قتلت هند رجب وعائلتها

وطنا اليوم:تمكن برنامج “ما خفي أعظم” من التوصل لصور وأسماء الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي لقيت حتفها برصاص الاحتلال في يناير/كانون الثاني 2024.

وعرض البرنامج،مقاطع فيديو وبيانات حصرية قادت لكشف أسماء المتورطين في الجريمة التي أثارت ردود فعل عالمية واسعة.

كما تتبع البرنامج عددا من الجنود والضباط المتورطين من جرائم حرب أخرى، والذين يحمل بعضهم جوازات سفر أوروبية.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2024، قتلت قوات الاحتلال الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات مع 6 من أفراد عائلتها والمسعفين الاثنين اللذين حاولا إنقاذها في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.

وأحدثت قصة هند ردة فعل عالمية واسعة بعدما ظلت عالقة بين جثث ذويها في السيارة التي استهدفها جيش الاحتلال، واتصلت بوالدتها مستغيثة ومستنجدة بها لكي تأتي وتأخذها من داخل السيارة التي كانت عرضة لإطلاق نار من رشاشات الدبابات الإسرائيلية.

وقد تلقت طواقم الهلال الأحمر اتصالا من الطفلة ليان حمادة التي كانت موجودة مع هند في السيارة نفسها، وبقيت تستنجد بهم حتى سُمع صوتها بعد إطلاق الرصاص عليها.

وعندما أعاد أفراد الهلال الأحمر الاتصال، تبين أن هند ما زالت على قيد الحياة، واستمر أهلها في التواصل معها محاولين تهدئتها بأن سيارة الإسعاف في طريقها لإجلائها من الموقع.

وعلى الفور، توجه طاقم من الهلال الأحمر بتنسيق مع الارتباط الفلسطيني من أجل إنقاذها، لكن الاتصال مع الطاقم انقطع بعد ساعات من انطلاقه لإنقاذ هند، ولم يتمكن أحد من التواصل معه لمدة 12 يوما.