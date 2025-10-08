حماس تعلن تبادل كشوفات الأسرى مع إسرائيل ضمن خطة ترامب

وطنا اليوم:قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إنها تبادلت كشوفات الأسرى وإن وفدها المشارك في مفاوضات شرم الشيخ المصرية بشأن غزة أبدى “الإيجابية والمسؤولية اللازمة”، في حين ارتفع مستوى تمثيل الوفود في المحادثات التي تستمر في يومها الثالث.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن أجواء التفاؤل تسود بين الأطراف المشاركة في المحادثات.

وأضافت حماس أن المفاوضات ركزت على آليات إنهاء الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب ملف تبادل الأسرى.

وأوضحت حماس أنه جرى اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، وفق المعايير والأعداد التي تم التوافق عليها مسبقاً وأن وفدها قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.

وصول مبعوثي ترامب

واليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصلا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن غزة، مع تزايد المؤشرات على إحراز تقدم

كما نقل مراسل موقع “أكسيوس” الأميركي في وقت سابق أن ويتكوف وكوشنر غادرا واشنطن متجهين إلى شرم الشيخ وأنهما “لن يغادرا مصر دون التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب”، وسط تفاؤل مسؤولين أميركيين بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن هناك العديد من التفاصيل في الخطة الأميركية لا تزال بحاجة إلى توافق، مشيرًا إلى أن جلسة الاثنين شهدت 4 ساعات من “المفاوضات الدقيقة”.

كما أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس الثلاثاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال مستمرة في شرم الشيخ، مشيرا إلى إحراز “تقدم كبير” نحو إنهاء الحرب.