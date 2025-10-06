بنك القاهرة عمان
زيلينسكي يفجر مفاجأة: روسيا تقصفنا بأسلحة ذات مكونات غربية

6 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن الصواريخ والمسيرات الروسية التي قصفت بها بلاده مؤخرا تضم مكونات مصنوعة في الغرب.
وأكد زيلينسكي العثور على عشرات الآلاف من القطع الأجنبية في الأسلحة الروسية التي ضربت أوكرانيا فجر الأحد، قائلا إن بعض هذه القطع صنعت في دول الغرب التي تقف عسكريا وسياسيا إلى جانب كييف.
وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “خلال الهجوم المشترك الضخم على أوكرانيا ليلة الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت روسيا 549 نظام أسلحة يتضمن 102.785 مكوّنا أجنبي الصنع”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع فجر الأحد.
وأطلقت روسيا حوالي 500 مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا باتّجاه أوكرانيا في تلك الليلة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بما في ذلك منطقة لفيف (غرب) على بعد مئات الكيلومترات عن خط الجبهة، وألحق أضرارا بالبنى التحتية المخصصة للطاقة.
وأفاد زيلينسكي بأن قطعا في المسيرات والصواريخ التي تم اعتراضها أثناء الهجوم كانت من “شركات في الولايات المتحدة والصين وتايوان والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا واليابان وجمهورية كوريا وهولندا”.
وأشار إلى أن المكوّنات التي عُثر عليها في المسيّرات والصواريخ التي تم إسقاطها تشمل محولات وأجهزة استشعار وحواسيب صغيرة.
وقال “تُصنع المتحكمات الدقيقة للطائرات بدون طيار في سويسرا، بينما تُصنع الحواسيب الصغيرة للتحكم في طيران المسيرات في المملكة المتحدة”، مضيفا أن كييف تُعد عقوبات جديدة على مصنعيها.
وأضاف “قدمنا مقترحات للحد من خطط التوريد. يمتلك الشركاء بالفعل البيانات المفصّلة عن كل شركة وكل منتج. إنهم يعرفون ما يجب استهدافه وكيفية الرد”.


