بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة

6 أكتوبر 2025
الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة

وطنا اليوم:جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتواترة حول إساءة التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتي تُستخدم لتوليد فيديوهات أو صور تظهر أفراد المجتمع والشخصيات العامة والرسمية أو الخاصّة لأهداف جرمية كالاحتيال المالي أو التشهير أو الابتزاز أو إثارة الفتن المجتمعية والأسرية.
وأكّدت الوحدة أنها ما زالت تردها شكاوى ترتبط بتلك التحذيرات سواء بالتعرّض لعمليات الاحتيال أو التشهير والابتزاز ومحاولة إشعال فتن مجتمعية أو أسرية والوقوع ضحية لذلك، وتحمّل المسؤولية القانونية بعد نشر صور وفيديوهات للاعتقاد أنها حقيقية وتحمل كافة التبعات القانونية.
ودعت الوحدة إلى أهمية الوعي والتحقّق وعدم النشر أو التداول أو التعامل مع أي فيديوهات غير موثّقة والتصدي لها وعدم التفاعل معها أو الدخول إليها كضرورة للحماية الإلكترونية للأفراد وتجنّب المساءلة القانونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025