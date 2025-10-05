بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

27 ثانية ago
وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب الأردني ناجي الجابري إثر حادث غرق مؤسف في مصر.
وكان الشاب الجابري يعمل في قطر حيث قدم مؤخرا الى الاردن في إجازة ، وبعد ان أمضى وقتًا قصيرًا مع أسرته وأصدقائه، توجه إلى مصر لزيارة شقيقه الذي يدرس هناك.
ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد يوم الإثنين إلى الأردن، حيث يُوارى الثرى في مقبرة شفا بدران.
ويُشهد للفقيد بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة، وحسن الخلق والتواضع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

الأشغال تنجز صيانة طريق الجفر – الحسينية في معان

20:17

قرارات حكومية تتعلق بتحسين واقع عمل البلديات

20:05

إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

19:51

أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

19:44

العثور على كنز بقيمة مليون دولار في فلوريدا

19:37

الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة 7%

19:33

الدكتور الرواضية يهنئ طلبة الجامعة الأردنية العقبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

19:29

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

19:19

عقل الصمادي المصاب “التوحد” يحصد المركز الأول في مسابقة العزف على البيانو في العقبة

19:13

الأردن وسوريا يفككان شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات ويضبطان أعضائها

19:10

إعلان المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الليلة

19:05

حماس: وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً بإشراف دولي

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025