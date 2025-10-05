وفاة شاب أردني غرقاً في مصر

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب الأردني ناجي الجابري إثر حادث غرق مؤسف في مصر.

وكان الشاب الجابري يعمل في قطر حيث قدم مؤخرا الى الاردن في إجازة ، وبعد ان أمضى وقتًا قصيرًا مع أسرته وأصدقائه، توجه إلى مصر لزيارة شقيقه الذي يدرس هناك.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد يوم الإثنين إلى الأردن، حيث يُوارى الثرى في مقبرة شفا بدران.

ويُشهد للفقيد بأخلاقه الرفيعة وسيرته الطيبة، وحسن الخلق والتواضع