الحدادين : قيادة الملك عبدالله الثاني تثبت مجدداً ريادتها وشجاعتها في إحلال السلام العادل والشام

22 ثانية ago
الحدادين : قيادة الملك عبدالله الثاني تثبت مجدداً ريادتها وشجاعتها في إحلال السلام العادل والشام

وطنا اليوم –  قال المحامي اكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ،أن ما عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، من شكر وتقدير للأردن على دوره في موضوع خطة غزة ، مع الدول الصديقة هو تأكيد جديد على إن صوت المملكةالاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيبقى صوت الحكمة والعدالة في عالم يموج بالصراعات ، ويشكّل شهادة دولية جديدة على عظمة الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتجسيداً لمكانة المملكة الراسخة في مسار الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وبين الحدادين ، إن هذا الاعتراف العالمي يعكس بوضوح مواقف جلالة الملك الدؤوبة والراسخة والشجاعة، وجهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل إحلال السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وصون حقوق الشعوب، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني المشروع.

وختم الحدادين حديثه بقوله ، لقد أثبت الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أنه صوت الحكمة والاتزان في عالم مضطرب، وأنه الركيزة الثابتة التي تنادي بالحق وتدافع عنه في كل المحافل، لتبقى رسالته للسلام والعدل منارة تضيء طريق المنطقة والعالم .


