نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر عن هجوم الدوحة

وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر خلاله عن انتهاك بلاده لسيادة دولة قطر في الهجوم الذي استهدف العاصمة الدوحة مؤخرا.

مصدر دبلوماسي اكد ان الاتصال جرى بمبادرة من ترامب، وتمت المباحثات خلاله بمشاركة الأطراف الثلاثة.

وأضاف المصدر أن نتنياهو أعرب أيضا عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري خلال الهجوم. كما أكد أن الاتصال جرى خلال لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.