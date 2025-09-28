بنك القاهرة عمان
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بإطلاق نار في كارولينا الشمالية

34 ثانية ago
وطنا اليوم:قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون -اليوم الأحد- بإطلاق نار في ساوثبورت بولاية كارولينا الشمالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وبحسب السلطات، فتح مسلح النار من على متن قارب صوب حانة “أميركان فيش كومباني” على الواجهة البحرية لكارولينا الشمالية.
وقالت السلطات التي تحقق في الحادث، إنها تستجوب شخصا يعد موضع اهتمام في القضية، دون أن تعلن أي اعتقالات رسمية.
ولا تزال التحقيقات جارية وسط دعوات للسكان بالبقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ويأتي الحادث في سياق هجمات متزايدة على الحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمدارس وغيرها من الأماكن التي تصنف عادة مناطق آمنة.
وتقع ساوثبورت بالقرب من مصب نهر كيب فير، على بعد نحو 30 ميلاً جنوب ويلمنجتون.
وشهدت الولايات المتحدة، العام الجاري، أكثر من 320 حادث إطلاق نار جماعي قتل في كل منها ما لا يقل عن 4 أشخاص باستثناء المهاجم، وفق منظمة “أرشيف عنف الأسلحة النارية”.
وتذكر تقارير أن حوادث إطلاق النار شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات قيودا تذكر على شراء الأسلحة النارية.


