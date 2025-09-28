بنك القاهرة عمان
ترامب يأمر بإرسال قوات إلى بورتلاند ومرافق وكالة الهجرة والجمارك

ترامب يأمر بإرسال قوات إلى بورتلاند ومرافق وكالة الهجرة والجمارك

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنه وجه وزير الدفاع بيت هيجسيث بإرسال قوات إلى بورتلاند بولاية أوريجون وحماية مرافق وكالة الهجرة والجمارك من “الإرهابيين المحليين”، مضيفا أنه سمح للقوات باستخدام “القوة الكاملة، إذا تطّلب الأمر”.
وكتب ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) أنه وجه “وزير الحرب بيت هيجسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند… ومنشآت وكالة الهجرة والجمارك المحاصرة جراء هجوم من حركة أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين”.
وفي تعليق له على أمر ترامب، قال كيث ويلسون رئيس بلدية بورتلاند “عدد القوات اللازمة هو صفر في بورتلاند وأي مدينة أمريكية أخرى (الأمر لا يستدعي إرسال أي قوات). لن يجد الرئيس أي فوضى أو عنف هنا إلا إذا كان هو نفسه يخطط لذلك”.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، قال ويلسون إن التوافد الواضح لأفراد الأمن الاتحاديين لم يأت بناء على طلب المدينة، ووصفه بأنه تجاوز وتشتيت للانتباه.
وأضاف “قد يكون هذا استعراضا للقوة، لكنه لا يعدو أن يكون مجرد استعراض كبير”.
وأظهرت بيانات أن جرائم العنف في بورتلاند انخفضت في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وتراجعت جرائم القتل بنسبة 51 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن اتحاد رؤساء المدن الكبرى في تقرير جرائم العنف نصف السنوي. ووفقا لهذا التقرير، شهدت بورتلاند 17 جريمة قتل في تلك الفترة مقارنة مع 56 جريمة قتل في لويز فيل بولاية كنتاكي و124 جريمة قتل في ممفيس بولاية تنيسي، وهما مدينتان متقاربتان في تعداد السكان.


