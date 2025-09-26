الرئيس الأميركي: أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، “أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر”.

وأجاب ترمب، عن سؤال للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور بطولة كأس رايدر للجولف في نيويورك.، حول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق يتعلق بغزة من عدمه، قائلاً: “أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة، وسنقوم بإطلاعكم على الأمر”، وفق ما نقلت وكالات أنباء عالمية.

وتابع: “أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، هذا الاتفاق سيؤدي إلى عودة الرهائن، وسيُنهي الحرب، سيكون اتفاقاً يجلب السلام”.

وأفاد الرئيس الأميركي بأنه أوقف في السابق 7 حروب، مضيفا: “أعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق السلام الثامن”.

والخميس، ذكر ترمب، في تصريح صحفي، أنه بعد محادثاته مع قادة المنطقة، أصبحوا قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة