اتفاق نووي ضخم بين إيران وروسيا لبناء أربع محطات نووية

وطنا اليوم:وقّعت إيران اتفاقاً جديداً مع مؤسسة “روس آتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية، تصل قيمته إلى 25 مليار دولار، بهدف بناء أربع محطات نووية على أراضيها، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، اليوم الجمعة.

وأعلنت “روس آتوم”، أمس الخميس، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني يوم الأربعاء، بشأن إنشاء محطات نووية صغيرة داخل إيران، من دون أن تكشف عن العدد المحدد لهذه المحطات.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون النووي بين طهران وموسكو، وسط مساعٍ إيرانية لتوسيع بنيتها التحتية في مجال الطاقة النووية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن، يوم الاثنين، الاتفاقيات المزمع توقيعها بين البلدين والتي تتعلق بتوسيع التعاون النووي، مع الإشارة إلى خطة إيران لتأمين 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر تطوير محطات الطاقة النووية، حيث تم تحديد حصة واضحة لروسيا في هذا المشروع.

كما أكد أن “زيارة موسكو تتضمن جولات في مصانع الشركاء وعقد لقاءات مع مؤسسات علمية وبحثية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي”.

وشدد على أن “الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية قيد الإنشاء حالياً بواسطة روسيا”، مؤكدا أن “هذا المشروع من أولويات حكومتي إيران وروسيا، وأن توجيهات الرؤساء ساهمت في تسريع وتسهيل تقدم الأعمال، والمفاوضات الثنائية تدعم هذه الجهود بشكل كبير”.

أزمة نقص الكهرباء

وتواجه إيران أزمة نقص الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، ولا تمتلك سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية بنتها روسيا وتبلغ قدرتها نحو غيغاوات.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، ونددت بالضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية هذا العام والتي نُفذت بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران أي سعي لامتلاك سلاح نووي.