أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن غزة

26 سبتمبر 2025
أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن كيفية تحقيق وقف إطلاق النار وسلام دائم في غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض الخميس.
ونقل مكتب أردوغان في نص نشره الجمعة عن تصريحاته لصحفيين “كان اجتماعنا بالغ الأهمية من حيث إبداء الإرادة لإنهاء المجازر في غزة. وأكد ترامب خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء القتال في غزة والتوصل إلى سلام دائم”.
وأضاف “أوضحنا كيفية تحقيق وقف إطلاق نار في غزة وفلسطين بأكملها، وتحقيق سلام دائم بعد ذلك. وتم التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد… قلنا إن حل الدولتين هو الصيغة الأمثل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وإن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.
وقال أيضا إن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة.
الى ذلك أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 63% من الإسرائيليين قلقون من سلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 59% من الإسرائيليين قلقون من احتمال إبعاد إسرائيل عن الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية.
وبحسب الاستطلاع، يعتقد 53% من الإسرائيليين أنه يجب إنهاء الحرب في غزة والتركيز على إعادة المحتجزين من هناك.
كما يظهر أن 53% من الإسرائيليين يدعمون مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.


