تأمين إصابات العمل يغطّي العامل من لحظة التحاقه بالعمل

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد المؤمّن عليهن اللواتي تعرّضن لإصابات عمل سُجّلت واعتُمِدت لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ( 1672 ) مؤمّن عليها منهن ( 229 ) مؤمّن عليها غير أردنية.

وشكّلت الإصابات التي وقعت للعاملات في قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإدارة العامة، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي حوالي ( 88 % ) من العدد أعلاه.

كما شكّلت إصابات المؤمّن عليهن ما نسبته (12%) من العدد الكلي لإصابات العمل المسجّلة والمعتمدة لدى الضمان خلال العام 2024 والبالغة ( 13956 ) إصابة عمل.

ومن الجدير ذكره بأن الضمان يوفر للمؤمّن عليه المصاب العلاج والعناية الطبية الكاملة والبدلات اليومية ونفقات الانتقال من وإلى مكان تلقّي العلاج طيلة مدة تلقّي العلاج وحتى استقرار الحالة أو انتهائها بالشفاء أو العجز أو الوفاة، وما يترتب عن ذلك من تعويض أو راتب اعتلال او راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حيث يتم تغطية المؤمّن عليه بمنافع تأمين إصابات العمل وخدماته منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بالعمل.