الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان ورشة عمل مشتركة في القاهرة

وطنا اليوم-نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية ورشة عمل مشتركة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع السياحي المصري الأردني من فنادق، ووكلاء سياحة، ومنظمي رحلات سياحية، وشركات طيران.

وترأس الوفد الأردني مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وبمشاركة المهندس يزن محادين مفوض إدارة المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والملكية الأردنية. وعن الجانب المصري حضر السيد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدوره رحب بالوفد السياحي الأردني في بلدهم الثاني مصر وأكد على عمق العلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون السياحي المشترك بما يعود بالنفع على القطاع السياحي في مصر والأردن، خصوصًا في ظل تزايد الطلب من الأسواق العالمية على الوجهات السياحية في المنطقة.

وعلى هامش الورشة، عقد الدكتور عبدالرزاق عربيات اجتماعًا مع ممثلي شركات الطيران المصرية، حيث جرى بحث سبل تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وزيادة الرحلات على خط العقبة أو عمان – القاهرة، إضافة إلى دراسة فتح مسارات جوية جديدة تدعم البرامج السياحية الثنائية وتسهّل حركة المسافرين بين الوجهتين.

وقال الدكتور عربيات: “إن هذه الورشة تمثل خطوة عملية نحو ترجمة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين الأردنية والمصرية، حيث نعمل على بلورة برامج تسويقية مشتركة تستهدف أسواقًا جديدة، وتفتح المجال أمام السائح العالمي لاكتشاف الأردن ومصر في إطار منتج سياحي متكامل وغني بالتجارب الثقافية والتراثية.”

وأضاف: “نحن في هيئة تنشيط السياحة الأردنية ننظر إلى التعاون مع الأشقاء في مصر باعتباره شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وسنعمل معًا على تعزيز السياحة البينية وزيادة أعداد السياح من خلال حملات مشتركة، وبرامج تسويقية متطورة تواكب متطلبات العصر وتلبي تطلعات السائح الدولي.”

وأكد المشاركون على أهمية هذه الورشة في دفع عجلة التعاون السياحي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع السياحي في كل من الأردن ومصر، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية المشتركة والترويج للبلدين في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الترويجية المشتركة، التي تهدف إلى:

الترويج لمصر والأردن كوجهة سياحية متكاملة من خلال إعداد برامج ثنائية تتيح للسائح زيارة البلدين ضمن رحلة واحدة.

فتح أسواق سياحية جديدة في الأمريكيتين، ودول شرق آسيا، وزيادة أعداد السياح القادمين إلى الأردن ومصر من خلال الحملات الترويجية المشتركة.

إطلاق مسار “الدرب المسيحي المشترك” الذي يربط المواقع الدينية المقدسة في الأردن ومصر، بما يعزز مكانة البلدين كوجهات رئيسية للسياحة الدينية العالمية.

تعزيز السياحة البينية عبر طرح برامج سياحية خاصة للعطلات والإجازات القصيرة.

تسويق وترويج خط طيران العقبة – القاهرة على الخطوط الملكية الأردنية.

وقد جاءت هذه الفعالية استكمالًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا مابين حكومة البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية–المصرية المشتركة التي عقدت في العاصمة عمّان في شهر آب 2025، والتي نصت على تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاستثمارات السياحية.

واختتمت الورشة بالتوافق على تنظيم ورشة عمل وفعاليات مشتركة أخرى في القاهرة وعمّان خلال العام القادم، بهدف تكثيف الجهود الترويجية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية الغنية التي تتمتع بها كل من مصر والأردن، بما يحقق الأهداف المشتركة في زيادة التدفقات السياحية وتعزيز حضور الوجهتين على خريطة السياحة العالمية.