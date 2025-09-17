مواجهة التحديات ضروره قصوى(١)

أ.د. مصطفى عيروط

يظهر التاريخ الإنساني بأن النجاح لا يتحقق من دون صعوبات وان القدرة على تحويل التحدي إلى فرصه يمثل معيارا حقيقيا للتقدم ولا يأتي التقدم في إشاعة حديث ( جلد الذات والفتن والإحباط والتشاؤم ) (بل في الاتحاد قوة والتخطيط الناجح من إدارات تنفيذيه تتميز بالكفاءه والإبداع )

فاليابان بعد الحرب العالميه الثانيه تحولت إلى دوله شبه مدمره فواجهت التحدي من خلال إدارات ناجحه عبر الاستثمار في التعليم والانفتاح على التكنولوجيا والعمل الدؤوب لتصبح واحده من اقوى اقتصاديات العالم وحدثني أكثر من صديق عن التقدم الهائل في اليابان والصين وشركة نوكيا رغم فقدانها الرياده في سوق الهواتف الذكيه لم تستسلم بل بإدارات ناجحه أعادت هيكلة أعمالها لتتجه إلى قطاع الاتصالات والبنية التحتية مما مكتها من العوده كلاعب مهم في عالم التكنولوجيا وواجهت مؤسسات اكاديميه في العالم أزمات ماليه خانقه لكنها تجاوزتها من خلال إدارات تتميز بالكفاءه و ناجحه فتوماس اديسون عرف باصراره على النجاح رغم اخفاقاته المتكرره قبل التوصل إلى المصباح الكهربائي جعلت منه رمزا للابداع والتحدي وألمانيا تبنت بإدارات ناجحه بعد دمار الحرب العالميه الثانيه المعجزه الاقتصاديه القائمه على العمل وإعادة البناءوالانضباط لتصبح قوة صناعيه رائده عالميا وكوريا الجنوبيه كانت من أفقر دول العالم في خمسينات القرن الماضي فواجهت بإدارات ناجحه تحدياتها من خلال الاستثمار في التعليم والابتكار حتى غدت قوة صناعيه وتكنولوجيه

فالمسؤؤل الذي يتابع وميداني ليس استثناء لأن الأصل أن ينجز عمله بكفاءه ويتابع ميدانيا ويبحث عن حلول للمشكله ولا يصنع مشكله و ليس على حساب المرؤوسين كما في جعل التصنيفات في جامعات عالميه هدفا إعلاميا للشهره والأصل أن تكون نتيجه لهدف طويل المدى كما في جامعات عالميه تقدمت وتتقدم فإذا كانت هدفا إعلاميا تصبح فقاعه مؤقته وموضه مؤقته وإذا كانت نتيجه لهدف مرتبط في التطوير والتحديث ونسب تشغيل عاليه للخريجين تصبح قوة للجامعه وبلدها في العالم كما في جامعة هارفرد وستانفورد وغيرهما

والمسؤول القيادي الإداري الناجح يبرز كيفية مواجهة التحديات في

نقص المياه ولا يحبط الناس وإثارة القلق والخوف من المستقبل في حديث عن جفاف مياه السدود والنجاح في تحويل التحدي إلى فرص في الإسراع في مشروع تحلية المياه وهناك دول نجحت في تحدي نقص المياه في تحلية المياه والمسؤول الناجح لا يثير الناس حول عدادات المياه والهواء في العدادات بل يبرز ما قام به من إجراءات لصالح المواطن

والمسؤول الناجح لا يتحدث عن البطاله بعموميات واعتبارها ثقافه سلوكيه ورميها على المجتمع بل يتحدث عن إجراءات فعاله ونماذج في حل البطاله بالحقيقه والواقع والقدوه والمسؤول الناجح هو من يستمع الى ملاحظات الناس المتعلقه بمستقبل ابنائهم في التعليم العام والعالي وإجراءات اداريه وحازمه وقانونية تتعلق في محيط عمله المسؤول عنه

وهناك نجاح في التوسع في استخدام الطاقه الشمسيه والرياح لتقليل الاعتماد على مصادر محدوده ومواجهة التحديات يحتاج في رأيي الى ثورة بيضاء اداريه في قطاع عام وخاص وتبرز إعلاميا نماذج عالميه في مواجهة التحديات وعبر إدارات قائمه على الكفاءه والقدرة على الإنجاز والعطاءوالعمل ليل نهار

فرواندا نموذج عالمي فبعد الإبادة الجماعيه عام ١٩٩٤واجهت تحديات انسانيه واقتصادية هائله لكنها في العقدين الأخرين أصبحت نموذجا في الاستقرار والنمو الاقتصادي الافريقي

وجائحة كورونا ٢٢٠-٢٠٢٢شكلت اكبر تحد صحي عالمي فواجهها العالم عبر التعاون العلمي وتطوير اللقاحات بسرعه فانقذ ملايين الأرواح

والأردن نموذج عالمي بقيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في القدرة على مواجهة التحديات التي لا تعني التغلب على العقبات فقط بل بتحويلها إلى فرص للنهوض والتجديد والتحديث من خلال الاراده والاداره والتخطيط والتعاون كونها مفاتيح النجاح وتزداد تأثيرا ورسوخا في تحديث اداري قائم على الكفاءه وهذا يحتاج في رأيي وكما اسمع الى ثورة بيضاء اداريه بسرعه ودقه في أي مكان يحتاج كونها قاعدة نجاح أي تحديث سياسي واقتصادي فالادارات المنجزه القويه والإعلام المهني القوي والتعليم العام والعالي القوي المدروس والاقتصاد القوي هي أساس تحصين الجبهه الداخليه في مواجهة التحديات

والعالم العربي أيضا قادر على تجاوز التحديات في اعتماده أكثر على العلم والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد وإدارات تنفيذيه عنوانها الكفاءه والقدرة القياديه والانجاز والتقييم الدوري الدائم واعتبار الواسطه والمحسوبية السلبيه والإرضاءات الشعبوية المناطقيه السلبيه اينما وجدت في قطاع عام أو خاص او مشترك فسادا يؤدي إلى نشر الإحباط والتشاؤم الذي يقود إلى التذمر واستغلاله من جماعه أو جماعات لا تحب الخير لاوطانها للتحريض على نشر الفوضى

ودائما تفاءلوا بالخير تجدوه كنت انهي برامجي الاذاعيه والتلفزيونية

للحديث بقيه