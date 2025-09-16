بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

‏الملك عبدالله: لا مساومة على الحق والرد على إسرائيل يجب أن يكون رادعاً

16 سبتمبر 2025
‏الملك عبدالله: لا مساومة على الحق والرد على إسرائيل يجب أن يكون رادعاً

كتبت استاذة العلوم السياسية

م/ دلال اللواما

ان العدوان على قطر رسالة خطيرة تكشف أن التهديد الإسرائيلي بلا حدود.

في لحظة فارقة تتكالب فيها الأزمات وتتقاطع فيها المصالح، جاء صوت جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ليضع النقاط على الحروف: العدوان الإسرائيلي على قطر لا يمكن السكوت عنه، والرد يجب أن يكون حاسماً رادعاً
‏إنه موقف يسجل في ذاكرة التاريخ بماء الذهب
‏موقف لا يعرف المجاملة ولا يخضع لحسابات ضيقة أو مصالح آنية بل يعكس أصالة القيادة الأردنية وصلابتها في الدفاع عن الحق العربي.
‏أمن قطر هو أمن الأردن واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها هذه ليست كلمات دبلوماسية عابرة وإنما إعلان واضح عن التزام مطلق ودعم لا يتزعزع يفضح الغطرسة الإسرائيلية ويعرّي الصمت الدولي المتواطئ.
‏حديث الملك لم يكن عن قطر وحدها بل عن غزة المحاصرة والضفة المحتلة والقدس الجريحة ولبنان وسوريا… عن كل أرض عربية تنزف كرامة وحرية. إنها صرخة حق في وجه عالم يتجاهل العدالة ودعوة جريئة لإعادة بناء منظومة العمل العربي والإسلامي بما يضمن الحماية والدفاع عن مستقبل الأمة.
‏‏الرسالة واضحة ان العدوان على قطر ليس استثناء بل حلقة جديدة في سلسلة تهديدات إسرائيلية تجاوزت كل الحدود.
‏أما الرد فلا بد أن يكون بحجم التحدي واضحاً و قوياً ورادعاً.
‏شكراً جلالة الملك فقد جسدت في موقفك معنى القيادة الحقيقية حيث لا مساومة على الحق ولا تنازل عن الكرامة ولا مقايضة على فلسطين.
‏‏حفظ الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً سنداً للعرب وصوتاً للحق في زمن يراد فيه للحق أن يدفن.



تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:28

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

20:38

الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة

20:22

فريق طبي اردني ينقذ شاباً فلسطينيا تعرض لاصابة قاتلة من مستوطنين

20:12

التلهوني: تعديلات تشريعية لفك قيود تتعلق بالتوقيع الإلكتروني

19:57

تهديد إسباني بالانسحاب من المونديال بسبب إسرائيل

19:47

Orange Jordan Sponsors “Minecraft” Event to Boost Digital Innovation & Empower Youth

19:46

الأسواق الحرة الأردنية تحقق إنجازاً إقليمياً بافتتاح السوق الحرة جدة

19:44

حادثة الفلافل .. ارتفاع حالات التسمم بإربد إلى 42

19:35

استضافة الأردن لمؤتمر مكافحة الطائرات المسيّرة تعكس مكانته الإقليمية

19:23

زيارة أمير قطر للأردن… دلالات ورسائل استراتيجية

19:18

الاتحاد الأوروبي يصرف 250 مليون يورو من برنامج المساعدة المالية الكلية للأردن

19:12

الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي

وفيات
وفيات الأربعاء 17-9-2025وفيات الثلاثاء 16-9-2025وفيات الاثنين 15-9-2025وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادبا