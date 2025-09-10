إطلاق سراح باحثة إسرائيلية اختطفتها ميليشيا عراقية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها ميليشيا “كتائب حزب الله” المدعومة من إيران لسنوات في العراق.

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، إنها “الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة”، وأضاف: “سأظل دائمًا أكافح من أجل العدالة، ولن أستسلم أبدا”.

وأفادت التقارير أن تسوركوف اختُطفت في العراق أثناء سفرها إلى هناك في رحلة بحثية في مارس/آذار 2023.

ووفقًا لمصدر مطلع، أُطلق سراح تسوركوف كـ”بادرة إنسانية ولم يُدفع لها أي مبلغ”، وأضاف المصدر أنها “تحدثت مع عائلتها”.

وقالت إيما، إحدى شقيقات إليزابيث، في بيان إنها “ممتنة” لترامب ومبعوثه الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، لمساعدتهما في إعادة إليزابيث إلى الولايات المتحدة.

وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إن إطلاق سراح الباحثة كان نتيجة “جهد جماعي استمر لأشهر بقيادة منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي غال هيرش، وبعد جهود حثيثة، نجحنا في تأمين إطلاق سراحها”.

وأضاف نتنياهو أنه “تحدث مع والدة تسوركوف وشقيقاتها، وفي هذه المحادثة المؤثرة، أخبرتهم أن إسرائيل بأكملها سعيدة برؤيتها تعود إلى الوطن، سنواصل النضال بشجاعة وعزيمة حتى عودة جميع رهائننا- الأحياء منهم والموتى إلى ديارهم”.

وفي العراق، تناقضت الرواية الرسمية مع إعلان ترامب، حيث أعلن مسؤولون نجاح قوات الأمن في إنقاذ الباحثة.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان: “منذ ذلك الحين، واصلت أجهزتنا الأمنية عملها وتحركاتها بعيدًا عن الإعلام، حفاظًا على سرية المعلومات وضمان سلامة تسوركوف”.

وأضاف: “بعد عمليات أمنية واستخباراتية مكثفة، تم الكشف عن مكان تسوركوف، وسُلِّمت لاحقًا إلى سفارة الولايات المتحدة في بغداد”، وأكد أن “الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة المسؤولين عن اختطافها ومحاسبتهم وفقًا للقانون”.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإطلاق سراح الباحثة، معتبرا إنه “ثمرة جهود أمنية داخلية متواصلة”.

وقال السوداني، في بيان: “جاء إطلاق سراح تسوركوف تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها أجهزتنا الأمنية على مدار أشهر طويلة”، مؤكدًا أن حكومته “لن تسمح بالمس بسمعة العراق”.

وأضاف: “نؤكد مجددًا أننا لن نتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، ولن نسمح لأحد بالمس بسمعة العراق وشعبه”