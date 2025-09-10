ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو ولن يتكرر مجددا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم على دولة قطر كان قرارا اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجددا.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” قال ترامب إنه تحدث إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزرائها ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وأكد لهما ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح اسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.

وقال ترامب إنه شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهـما وصداقتهما للولايات المتحدة مؤكدا أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأميركي للتوسط في السلام، مضيفا أنه وجّه وزير خارجيته ماركو روبيو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي إنه وجّه مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي لكن التحذير جاء متأخرا للأسف، على حد تعبيره.

تراجع أميركي

ويؤكد تصريح ترامب بهذا الصدد ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ما تم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة عارٍ عن الصحة.

وأوضح المتحدث -في منشور على موقع إكس- أن “الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة”.

وجاء تصريح الأنصاري بعدما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة “قبل وقت قصير من وقوعه” وإن الرئيس ترامب طلب من مبعوثه ويتكوف “إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك”.

وعلى صعيد آخر، تطرق ترامب في تصريحاته الليلة إلى الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني، وقال إنه يريد إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تنتهي الحرب فورا في غزة.

كما أضاف ترامب أن نتنياهو أخبره بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام، وقال إن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام، على حد تعبيره.