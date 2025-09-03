بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

21 ألف متقاعد جديد في ثمانية أشهر ( 377 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى نهاية آب 2025

3 سبتمبر 2025
21 ألف متقاعد جديد في ثمانية أشهر ( 377 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً حتى نهاية آب 2025

كتب الحقوقي موسى الصبيحي

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان من ( 356 ) ألف متقاعد كما في 31-12-2024 إلى ( 377 ) ألف متقاعد كما في 31-8-2025 أي بزيادة بلغت (21) ألف متقاعد خرجوا على التقاعد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وبنسبة نمو بلغت ( 5.9% ).

ويشكّل متقاعدو المبكر حوالي (54%) من العدد التراكمي لكافة المتقاعدين. في الوقت الذي يشكّل فيه متقاعدو الشيخوخة حوالي (32%) من العدد الكلي لمتقاعدي الضمان، فيما تتوزع النسبة المتبقية البالغة حوالي ( 14%) على متقاعدي العجز الطبيعي والإصابي والوفاة الطبيعية والإصابية.

كما بلغت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان لشهر آب/أغسطس الماضي حوالي (167) مليون دينار.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

الحوثيون: اعتقلنا موظفين في الأمم المتحدة يشتبه بتجسسهم لحساب إسرائيل

16:41

أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

16:37

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

16:05

سيارة تدهس حشدا في برلين وتصيب عددا كبيرا من الأطفال

15:40

24 دقيقة تصفيق لفيلم صوت هند رجب في مهرجان فينيسيا السينمائي

15:34

صحيفة: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد التحذير الإماراتي

15:07

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءاتها تجاه ضبط المواقع والتطبيقات الإلكترونية المسيئة

14:59

حصيلة مأساوية متصاعدة.. 2200 قتيل و3600 جريح ضحايا زلزال أفغانستان

14:53

وزير الخارجية: نواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية في المنطقة

14:04

وزراء بعد التقاعد: ثوار بالبودكاست… فاشلون بالسلطة

14:01

جامعة البترا تهنئ جلالة الملك والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف

14:00

الأرصاد : 49.6 أعلى درجة حرارة تسجل في آب الماضي

وفيات
وفيات الخميس 4-9-2025وفيات الأربعاء 3-9-2025وفيات الثلاثاء 2-9-2025وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025