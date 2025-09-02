الدكتور زكريا العطيات بين الأكاديميا والمجتمع

بقلم: المهندس رزق البلاونه – الأمين العام السابق لحزب الشعلة الأردني

في عالمنا الحديث، حيث تتقاطع المسؤوليات الأكاديمية مع الحضور المجتمعي، يبرز الدكتور زكريا العطيات كأحد النماذج المضيئة في محافظة البلقاء والمملكة الأردنية الهاشمية عموماً. فهو يجمع بين الرؤية الأكاديمية الحديثة والقدرة على خدمة مجتمعه، بما يعكس التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

ولا يقتصر دور الدكتور العطيات على الجانب الأكاديمي، فهو أيضاً واجهة اجتماعية بارزة في محافظة البلقاء، حيث انتدب ليكون المتحدث الرسمي في العديد من المناسبات الوطنية والاجتماعية، مجسداً صورة الأكاديمي القريب من مجتمعه، والملتزم بخدمة الناس وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. إن حضوره المستمر في الفعاليات المجتمعية، إلى جانب إنجازاته الأكاديمية، يعكس توازنه بين العمل العلمي والخدمة الإنسانية، ويبرز كيف يمكن للقادة الأكاديميين أن يكونوا قدوة في المجتمع، ليس بالكلمة فحسب، بل بالفعل والمبادرة.

إن الدكتور زكريا العطيات يمثل نموذجاً يحتذى به للأجيال القادمة، فهو يجمع بين التطوير الأكاديمي والابتكار في التعليم العالي، وبين الالتزام المجتمعي والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، ما يجعله شخصية متكاملة، قادرة على المساهمة في بناء مجتمع أكثر تقدماً ووعياً، محافظاً في الوقت ذاته على القيم الأصيلة والتراث الاجتماعي لمحافظة البلقاء والمملكة الأردنية الهاشمية.