ارتفع عددهم بنسبة (2.4%) خلال ثمانية أشهر؛ ( 1.610 ) مليون مؤمّن عليه فعال بالضمان الاجتماعي

كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

– ارتفع عدد المؤمّن عليهم الفعّالين “النشطين” من ( 1.572 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “572” ألف مؤمّن عليه) كما في 31-12-2024 إلى ( 1.610 ) مليون مؤمّن عليه (مليون و “610” آلاف مؤمّن عليه كما في 31-8-2025) أي بارتفاع مقداره ( 38 ) ألف مؤمّن عليه خلال ثمانية أشهر، وبما نسبته (2.4%) تقريباً.

هذا الارتفاع جيد، لكنه غير كاف للتوازن ما بين الخارجين من النظام التأميني على التقاعد أو المتوقفين عن الاشتراك، والداخلين إلى النظام التأميني كمشتركين جدد أو العائدين إلى الاشتراك بعد انقطاع، (هنالك 15 ألف مؤمّن عليه تعطلوا عن العمل وصُرِف لهم بدل تعطل خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعضهم عاد إلى العمل من جديد) ولو استمر الحال خلال الأربعة شهور المتبقية من العام بنفس الوتيرة، لكانت الأمور جيدة إلى حدٍ ما. وسأكتب لاحقاً عن النمو في أعداد متقاعدي الضمان الذي يبدو أنه سجّل نسبة أعلى من النمو بأعداد المشتركين.

الأمل في أن تسفر البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عن رفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على خلق المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الرسمي ويرفع من أعداد المؤمّن عليهم في الضمان، لنعزّز من مستوى الحماية الاجتماعية للمواطن والعامل وبما يسهم أيضاً في تحسين أوضاع المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ونظامها التأميني.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).