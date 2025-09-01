بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عشرات الشهداء في قصف للمستشفيات ونسف للمنازل في غزة

17 ثانية ago
عشرات الشهداء في قصف للمستشفيات ونسف للمنازل في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ696 من حرب الإبادة على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع، فقصف مستشفى شهداء الأقصى ونفذ عمليات نسف للمنازل، كما استمر في استهداف مدينة غزة في إطار العملية التي أعلن عنها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وسط موجة نزوح.
وضمن حملة الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع استشهد أمس الأحد 78 فلسطينيا، بينهم 32 من المجوعين، وسط استمرار قوات الاحتلال في تدمير أحياء سكنية بأكملها في أطراف مدينة غزة، في حين يتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن عمليات تمهيدا لبدء اجتياح المدينة التي تؤوي حاليا ما يقارب مليون فلسطيني.
من جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون -الأحد- إن الضغوط تتزايد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، لمناقشة صفقة الأسرى مجددا قبل بدء اجتياح مدينة غزة، في وقت يعلن فيه نتنياهو تصميمه على الحسم العسكري وعدم إبرام أي اتفاق إلا بشروطه.
وفي الضفة الغربية، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدرين أن مسؤولين أميركيين نقلوا إلى نظرائهم الإسرائيليين أن قرار السيادة في الضفة بيد إسرائيل.
وقال المسؤولون -بحسب المصدرين- إن الرسالة الأميركية لإسرائيل لم تكن ضوءا أخضر كاملا لضم الضفة، لكنها لم تكن أيضا ضوءا أحمر، كما قال المصدران إن الأميركيين قالوا لنتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين قرروا أولا ما تريدون ثم تحدثوا إلينا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:36

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض دمشق الدولي لتعزيز حضورها الإقليمي

09:30

أمريكا توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

09:26

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في أفغانستان إلى 622 قتيلاً

09:19

رسائل من مدرسة الحياة

09:18

ابو عبيدة لم يقتل

09:16

الاثنين: طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق

22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن