المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

وطنا اايوم-طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية لأول مرة مساق “المهارات الرقمية” للصفوف الأساسية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الطلاب وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات العصر الرقمي. تعتبر المهارات الرقمية اليوم من ضروريات الحياة الحديثة، إذ لم يعد استخدامها مقتصرًا على الحاسوب فقط، بل امتد إلى جميع المجالات العلمية والأدبية والفنية.

ومع أهمية المساق، إلا أن هناك تحديات بيداغوجية ملحوظة. أبرزها الدخول مباشرة إلى المهارات دون تمهيد معرفي مسبق، ما قد يؤدي إلى ارتباك الطلاب وصعوبة استيعاب المفاهيم. وفقًا لمبادئ بيداغوجيا التعليم، أي مهارة تحتاج إلى معرفة أولية (مثل فهم Google Drive و Google Docs و Google Scholar ووظائفه وفوائده)، ثم يمكن للطالب اكتساب المهارات العملية (كيفية الوصول إلى الملفات واستخدامها)، ليصل بعد ذلك إلى مستوى الكفايات، حيث يتمكن من تطبيق ما تعلمه في مشروع متكامل يجمع بين المعرفة والمهارة بشكل واقعي وفعّال.

يشير هذا النقد أيضًا إلى ضرورة مراعاة مستوى الطلاب الإدراكي عند تصميم الأنشطة والمفاهيم، لتجنب شعورهم بالإحباط أو التضليل وضمان فعالية التعلم. وبالرغم من هذه التحديات، يبقى مساق المهارات الرقمية خطوة عصرية واستراتيجية مهمة، تشكل لبنة أساسية في بناء جيل قادر على التفاعل بكفاءة مع العالم الرقمي الحديث، من خلال التعلم التدريجي للمعرفة والمهارات والكفايات.

الدكتور محمد داود/ الاقتصاد والتسويق الرقمي

الدكتور خالد الصمادي/ علم البيانات