بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حديقة وسط حريقة …وطن يُزهر رغم التحديات.

18 أغسطس 2025
حديقة وسط حريقة …وطن يُزهر رغم التحديات.

الاعلامي: سلمان الحنيفات.
يبرز كواحة من الاستقرار والاعتدال، في قلب منطقة ملتهبة بالصراعات والتوترات وكأنه حديقة وسط حريقة،هذا التعبير ليس مجرد وصف بلاغي، بل هو انعكاس دقيق لموقعه الجغرافي والسياسي، حيث تحيط به أزمات متلاحقة من كل جانب، ومع ذلك يواصل الحفاظ على توازنه الداخلي وسياسته الحكيمة، وبالرغم من المحيط المشتعل سوريا شمالاً حرب أهلية دامت سنوات، خلفت دماراً هائلاً وموجات لجوء ضخمة ،العراق شرقا صراعات طائفية، إرهاب، وتحديات أمنية مستمرة فلسطين غربا: قضية لم تحل منذ عقود، وتوترات وتهديدات مسترة ومتكررة مع الاحتلال الإسرائيلي، بسبب موقف الاردن الثابت اتجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات .
وسط هذا المشهد، يبدو وكأنه يقف على حافة بركان، لكنه ينجح في تفادي الانفجار بفضل سياسته الحكيمة في التوازن والاعتدال، كما أن قيادته تتبنى نهجًا عقلانيًا، يوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الإنسانية، خصوصًا في ملف اللاجئين، حيث استقبل الأردن ملايين اللاجئين من دول الجوار، رغم محدودية موارده.
ما يتميز به ايضاً هو سياسة خارجية متزنة، تقوم على الحوار، احترام السيادة، والانفتاح على الجميع، لم ينخرط في صراعات إقليمية، بل لعب دور الوسيط في العديد منها، محافظًا على علاقات جيدة مع مختلف الأطراف.
بالرغم من الضغوط الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والتحديات الاجتماعية، يظل المجتمع متماسكا، مدفوعا بروح وطنية عالية، وثقة في مؤسساته التعليم، الأمن، والرعاية الصحية، وإن كانت تواجه صعوبات، إلا أنها ما زالت تقدم نموذجا عالمياً في المنطقة.
بقيادة هاشمية حكيمة، وبشعب واعٍ ومؤمن برسالته، يقدم الأردن نموذجا فريدا في التوازن السياسي، والانفتاح الدبلوماسي، والاحتضان الإنساني، وفي وقت تتكسر فيه الدول تحت وطأة الانقسامات، يثبت الأردن أن الصمود ليس مجرد شعار، بل إرادة متجذرة في الأرض، وولاء لا يتزعزع، ورؤية تبني المستقبل رغم التحديات.
الأردن اليوم لا ينجو من الحريق فحسب، بل يزهر فيه فهو الحديقة التي تنبت الأمل وسط الرماد، والوطن الذي يعلم العالم الكرامة لا تُشترى، بل تُصان.
الأردن هو بالفعل حديقة وسط حريقة، ليس لأنه بمنأى عن النيران، بل لأنه يزرع الأمل وسط الرماد، ويقدم درسا في الحكمة والصبر والإنسانية وبينما تشتعل المنطقة، يظل الأردن رمزا للاستقرار، ومرآة تعكس إمكانية السلام وسط العواصف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025