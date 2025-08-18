واقعة هزت الإسكندرية.. مقتل لاعبة جودو مصرية برصاص زوجها

وطنا اليوم:شهدت محافظة الإسكندرية المصرية حادثة هزت جميع الأوساط في المحافظة، خاصة الرياضية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة نادي سموحة في الجودو دينا علاء.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في واقعة وفاة لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء، حيث عُثر على جثمانها داخل شقتها مصابة بثلاث طلقات نارية، بينما وُجد زوجها مصابًا بطلق ناري بجوارها، وكان طفلاهما داخل المنزل وقت الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج أطلق النار على زوجته، ثم أطلق النار على نفسه ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة. كان طفلاهما داخل المنزل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأثبتت المعاينة وجود جثة دينا علاء داخل شقتها مصابة بثلاث طلقات، ووُجد زوجها بجوارها مصابًا بطلق ناري، وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة. جمع خبراء الأدلة الجنائية فوارغ الطلقات ورفعوا البصمات من مكان الحادث، بناء على تعليمات النيابة التي أمرت بالاستعانة بالطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

وصرحت النيابة العامة أمس بدفن جثمان المجني عليها بعد الانتهاء من تشريحه. وسُلّم الجثمان إلى أهلها الذين شيّعوا جثمان الراحلة.

وتباشر جهات التحقيق في الإسكندرية جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث بشكل كامل.

من جانبه، نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي فقيدة النادي والرياضة اللاعبة دينا علاء لاعبة فريق الجودو بنادي سموحة والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

وأكد النادي أن وفاة دينا علاء “تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه”