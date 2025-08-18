ضبط سرعات متهورة تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية على تواصل جهود الإدارات المرورية ‏‏‏‏على مدار ‏الساعة لسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على ‏‏انسيابية الحركة ‏المرورية.

من جانبه أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية تشهد ‏حركة ‏سير ‏نشطة ‏‏وانسيابية مؤكدا الجاهزية التامة للتعامل مع أي عوائق تؤثر على الحركة المرورية.

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام إلى ضبط عدد من مخالفات السرعات المتهورة بالرغم من استمرارية التحذير والتنبيه من خطورة ارتكابها حيث تم ضبط مركبة تسير

بسرعة من 100 – 192 كلم / بالساعة وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 100 – 182 كلم /بالساعة على طريق شويعر كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 80- 180 كلم / بالساعة على طريق الأزرق

وتم إجراء اللازم من قبل الدوريات في تلك المواقع بحق المخالفين.

من جانبه قال مندوب إدارة السير في حديثه لأمن اف أم إنه منذ ساعات الصباح الباكر، تم تفقد مناطق الاختصاص والتأكد من خلوها من العوائق المرورية؛ لتأمين وصول المواطنين إلى مراكز عملهم.

ونوه إلى انه وفي الآونة الأخيرة تم التعامل مع العديد من الحوادث بسبب ارتكاب مخالفة الرجوع للخلف بطرق رئيسية عوضا عما تسببه هذه المخالفات من ازدحامات مرورية.

وبين ان ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بدون الحصول على رخصة او قيادتها برخصة لا تخوله حق قيادتها تعتبر من المخالفات الخطرة لعدم قدرة السائق للتعامل مع مفاجآت الطريق حيث تم ضبط سائق غير مرخص قانونيا وتم إجراء المقتضى القانوني بحقه.

ودعــا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد ‏‏‏عن ‏‏‏‏‏مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية ‏‏‏‏‏‏التامة ‏‏‏‏لتقديم المساعدة ‏‏‏‏‏لمحتاجيها على خلال الأربع وعشرين ساعة.