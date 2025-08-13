النائب السابق عساف الشوبكي يوجه رسالة حادة لرئيس الوزراء حول التعليم

وطنا اليوم-وجّه النائب السابق د. عساف الشوبكي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وصفها بأنها “هامة جداً لكل مواطن أردني”، تناول فيها قضايا التعليم العام والجامعي، وكلفة الدراسة في المدارس الخاصة والجامعات، وما اعتبره غياباً للعوائد الوطنية الحقيقية من الاستثمار في هذا القطاع.

وقال الشوبكي إن تكلفة التعليم الجامعي والمدرسي في الأردن مرتفعة بشكل كبير، متسائلاً عن جدوى العدد الكبير من الجامعات والمدارس الخاصة، وعن الفوائد التي جنتها خزينة الدولة أو المجتمعات المحلية من وجود هذه المؤسسات. واعتبر أن مخرجات التعليم في معظم المدارس الخاصة لا تعكس قيمة ما يدفعه أولياء الأمور، وأن هذا الاستثمار خدم أصحاب المؤسسات أكثر مما خدم الوطن.

وانتقد الشوبكي نتائج سياسات التعليم، مشيراً إلى أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز تحقق أفضل النتائج، واقترح تحويل جميع المدارس الحكومية إلى هذا النموذج، مؤكداً أن الأردن يمتلك الكفاءات القادرة على إنجاح المشروع. كما دعا إلى التوسع في التعليم التقني وإنشاء جامعات حكومية جديدة، خاصة في شرق وجنوب عمان، وتخفيض الرسوم الجامعية.

وتساءل عن سبب تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب بالجامعات الرسمية هذا العام، معتبراً أن ذلك يدفع الطلبة للتوجه نحو الجامعات الخاصة أو الدراسة في الخارج، واصفاً الأمر بأنه “تخبيص”.

واختتم الشوبكي رسالته بالدعوة إلى جعل التعليم الجامعي مجانياً، وإقرار “مكرمة المواطن الأردني” لتوحيد جميع المكرمات الجامعية وضمان العدالة في فرص القبول، انطلاقاً من مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.