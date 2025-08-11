الغذاء والدواء تضبط موقعًا مخالفا لإنتاج الشوكولاتة

وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، موقعًا مخالفًا يستخدم لإنتاج الشوكولاتة متنوعة النكهات معبأة في عبوات بلاستيكية”سطل” على أرض فارغة ضمن منطقة سكنية، جنوب عمان.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها الرقابية رصدت داخل الموقع كمية من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الشوكولاتة، من بينها زيوت وصبغات ونكهات لا تحمل بطاقة بيان، إضافة إلى عبوات فارغة وملصقات وآلة مخصصة للصقها على العبوات.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات التي قُدرت كميتها بنحو 12 طنًا، وتم إتلافها وفق الأصول قبل وصولها إلى السوق المحلي، كما باشرت إجراءات إحالة القائمين على الموقع إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

هذا وأكدت المؤسسة استمرار حملاتها الرقابية ضمن خطتها الرقابية الخاصة بموسم الصيف، في إطار جهودها المتواصلة لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين