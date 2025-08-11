بنك القاهرة عمان
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

21 ثانية ago
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء الأحد، محاولة تسلل 4 أشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان صحفي الاثنين، إنه تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


