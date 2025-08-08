وفاة الشاب الذي أطلق عليه النار في الكرك وضبط الفاعل

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، وفاة الشخص المطلق عليه النار، بمنطقة المرج في محافظة الكرك، أمس الأربعاء، والذي ظهر في فيديو قصير جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر ، ليل الخميس الجمعة، إن الشاب توفي في المستشفى متأثرا بإصابته بالرصاص.

وأعلنت مديرية الأمن العام في وقت سابق، عن تمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة، من القبض على مطلق النار، بعد رصده داخل مركبته، حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه