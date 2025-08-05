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الجمارك تضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

13 ثانية ago
الجمارك تضبط معملاً لتصنيع أدوية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية

وطنا اليوم:تمكنت مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الأردنية من ضبط معمل غير مرخّص يقوم بتصنيع أدوية مقلدة لعلاج الأمراض المختلفة، تحمل علامات تجارية عالمية معروفة.
وفي التفاصيل، فإن عملية الضبط جاءت بعد متابعة وتحري دقيق لأحد المواقع الإلكترونية التي تروج لهذه المنتجات والتي تبين انها مقلدة، وتشكل خطراً مباشراً وجسيماً على صحة المواطنين.
وقد تم تنظيم محضر ضبط أصولي بكافة المحتويات وتحويل المضبوطات الى الجهة صاحبة الاختصاص.
وتؤكد الجمارك الاردنية بإن (المواطن محور الاهتمام)في كافة واجباتها وخدماتها المقدمة، وتهيب بالإخوة المواطنين ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المنتجات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أية نشاطات مشبوهة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين على الرقم 105.


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